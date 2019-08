En god dag for Kashmir-fans og en dårlig dag for brasiliansk fodboldspiller

FOR ABONNENTER

Fans af Kashmir fik en opmuntrende god dag ved at lytte til P4 Østjyllands transmission fra Smukfest i Skanderborg. Rockbandet med hits som ’Rocket Brothers’ og ’Mom In Love, Daddy In Space’ blev etableret i 1990’erne og var aktive, indtil der i 2014 blev annonceret pause på ubestemt tid. Den pause kan nu nærme sig sin afslutning, antydede frontfigur Kasper Eistrup i radiointerviewet, da han blev spurgt til gendannelse af Kashmir. »Det er slet ikke udelukket. Jeg ved ikke, hvor de andre er med det på nuværende tidspunkt, men hvis de er friske og klar, og det passer i forhold til alles liv, tid og planlægning, så er det noget, der skal gøres«, sagde den 46-årige sangskriver og guitarist, der de seneste år har helliget sig billedkunsten og blandt andet malet et meget omtalt portræt af kronprins Frederik.