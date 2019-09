En god dag for dansk whisky og en dårlig dag for dansk NFL-håb

FOR ABONNENTER

Dansk whisky. Altså, i Danmark har vi en lang og stolt tradition for at brygge øl og snaps, men når det gælder vin og anden spiritus, så har vi i årevis været bedre til at slå os på flasken end at hælde i den. Sådan er det ikke længere. De danske vinproducenter høster flittigt, og ginproducenterne står i kø for at spice din tonic op før middagen. Nu fejrer så også dansk whisky en sjælden triumf, skriver Vejle Amts Folkeblad. For første gang nogensinde har The Scotch Malt Whisky Society i Skotland købt et whiskyfad hos et destilleri fra det europæiske fastland. Og æren tilfalder destilleriet Fary Lochan i Farre nord for Billund. Skotterne har tappet 297 flasker og beholdt de 12 til sig selv. Resten sælges i Danmark med en premium-etiket, hvilket kun få procent af skotternes whiskyer tildeles. Skål!