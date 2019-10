Professor i international politik: Kapitalismen styrer direkte mod det totale kollaps

Klimakrisen betyder, at kapitalismen står over for fire fremtidige scenarier, hvoraf kun ét vil komme til at fungere, siger professor i international politik Matthew Paterson. Han tror selv mest på det totale økonomiske kollaps.

Kapitalismen befinder sig lige nu i et alt-eller-intet-eksperiment. Konfronteret med klimakrisen står verdens dominerende økonomiske struktur over for enten succesrigt at transformere sig til en ny form for klimakapitalisme eller omvendt gå imod sit totale samenbrud.

Forudsigelsen kommer fra Matthew Paterson, der som anerkendt professor i international politik ved Manchester universitet har beskæftiget sig med klimaforandringernes indvirkning på kapitalismen. Med de nuværende politiske linjer er det for ham svært at se andet udfald end kollapset.

Blå bog Matthew Paterson Født 1967. Professor i international politik ved Manchester Universitet. Forfatter til en række bøger om, hvordan klimaforandringer påvirker vores politiske strukturer.

»Vi kommer med al sandsynlighed til at se kapitalismen bryde sammen, måske allerede mod slutningen af dette århundrede. Enten sker det, fordi klimaforandringer bliver så omsiggribende, at vores sociale systemer og samfund kollapser og skaber kaos. Eller også kommer sammenbruddet som en følge af, at antikapitalistiske bevægelser får succes med at kreere nye måder at organisere strukturerne omkring privat ejendomsret, frie markeder og arbejdskraft på. Og så er der selvfølgelig den mulighed, at vi finder ud af, at det er umuligt at afkarbonisere inden for en kapitalistisk verdensorden, selv om vi virkelig prøver«.

Er man en smule socialistisk-romantisk anlagt, fristes man til at se klimaforandringerne som det perfekte momentum til at skabe en ny samfundsorden. Er det det, vi vil se?

»Jeg ved godt, at nogle økobevægelser abonnerer på den forestilling, men jeg har meget svært ved at se romantikken i det. Hvis du kigger på historiens udvikling, tog det kapitalismen mindst 300 år at blive et globalt dominerende system. Vi taler altså på ingen måde om, at vi kan have en ny, stabil samfundsorden dagen efter sammenbruddet. Ligesom at det er urealistisk samtidig at kunne afbøde klimaforandringerne. Derfor tegner vejen sig både til og efter et sammenbrud til at blive utroligt ubehagelig for ufatteligt mange mennesker«.

Patersons fire fremtidsscenarier for kapitalismen 1. Klimautopi Frie markeder, økonomisk vækst og teknologiske mirakler vil i denne fremtidsforestilling løse klimakrisen og få alt til at falde på plads i god ro og orden. Paterson kalder scenariet en virkelighedsfjern drøm. 2. Stagnation Utilstrækkelig økonomisk regulering og svage politiske strukturer vil ifølge dette scenarie føre til en klimabobleøkonomi, hvor luftige løsningsmodeller får folks tillid til politikerne til at falde og økonomien til at stagnere. 3. Afkarboniseret dystopi Får de markedsbaserede modeller rent faktsik succes med at skabe en fossilfri økonomi, kan prisen meget vel blive en verden med ekstrem ulighed. Samtidig kan det få uoverskuelige miljømæssige konsekvenser. 4. Keynesiansk klimakapitalisme Vi bør ifølge Paterson satse på at udvikle kapitalismen i retning af større statslig indblanding og kontrol samt større villighed til at støtte de grønne tiltag, der ellers ikke ville have en chance. Vis mere

Ifølge Matthew Paterson er det derfor bedre, hvis vi satser på at udvikle en klimakapitalisme, der rent faktisk kan sikre grøn omstilling. Og hvad er så klimakapitalisme? Mange vil nok forbinde ordet med virksomheders forsøg på at øge omsætningen ved at brande sig på bæredygtighed, men det er ifølge Matthew Paterson en upræcis beskrivelse:

»Overordnet set er klimakapitalisme enden på en transformation af økonomien, hvor vi fortsat lever i en kapitalistisk verden med økonomisk vækst. Men samtidig er det lykkedes den at afkarbonisere økonomien og håndtere klimaforandringerne i et mere eller mindre tilstrækkeligt omfang«.

Når det kommer til at skabe sammenspil mellem kapitalisme og klima, ser Paterson fire mulige udviklinger for sig: 1. en utopisk markedsøkonomi, hvor vækst og bæredygtighed påstås at kunne gå hånd i hånd; 2. en stagnerende økonomi på vej mod kollaps; 3. en ekstrem og ulighedsskabende grøn økonomi; og endelig 4. en keynesiansk klimakapitalisme.

Illusioner, kollaps og ulighed

Hvad angår det første scenarie – en utopisk markedsøkonomi – er det ifølge Paterson lidt af en ’stråmand’, fordi det reelt aldrig kan eksistere. Alligevel hører man jævnligt visioner blive fremsat af inkarnererede markedsliberale, der tror på, at frie pengestrømme nok skal gavne bæredygtige samfund, fordi der er overensstemmelse mellem profitinteresser, innovation og omstilling.

»For økonomerne i det utopiske scenarie handler det hele om priser. De vil argumentere for, at hvis du sænker kulstofpriserne og stimulerer væksten, opstår der økonomisk råderum til, at entreprenører kan udvikle de fornødne teknologiske løsninger. Derfor er det opgaven for politikerne at blande sig så lidt som muligt i markederne, så typer som Elon Musk kan gå ud og skabe mirakler. Men det er en illusion at bilde os ind, at alting nok skal falde på plads, hvis blot der bliver plads til innovation«.

Der sker hele tiden en brugbar teknologisk udvikling, ligesom det er en reel bekymring, at vi som samfund ikke kan spole vores levevis baglæns. Gør vi ikke klogest i at sætte vores lid til fremskridtet?

»Jo, det er en del af det rationale, man vil have os til at acceptere: ’Ingen kan forandre sit liv, som det er levet indtil nu, så derfor må vi organisere os ud af det’. Og det giver mening, at der er så stort et politisk ønske om at gå ned ad den vej, så man slipper for at sige: ’Nu skal alle ud af bilerne’. Men det udtrykker samtidig kernen af kapitalistens logik: at tjene penge. Hvis du radikalt vil reducere emissioner, vil rigtig mange mennesker tabe penge på det. Olieindustrien for eksempel. Og de her aktører vil kæmpe for at blive ved med at tjene penge ved at presse på for klimapolitikker, der blot simulerer handling, men reelt ikke ændrer noget«.

I stedet for at sikre en rosenrød fremtid vil forsøg på at opnå den klimakapitalistiske utopi ifølge Paterson snarere munde ud i det andet scenarie – stagnation – hvor løsningsmodeller er så luftige, at vi styrer mod et klimakollaps. Og der findes ifølge Paterson desværre talrige eksempler på, at nuværende klimapolitiske løsningsmodeller er mere symbolske end effektive, f.eks. EU’s CO 2 -kvotesystem.

Skulle det alligevel mod forventning lykkes de markedsbaserede modeller at skabe grøn omstilling, bliver alt langtfra fryd og gammen. Paterson forudser, at kapitalismen i så fald kan udvikle sig til, hvad han kalder en »afkarboniseret dystopi«. I dette tredje scenarie vil nogle vinde, mens rigtig mange taber stort.