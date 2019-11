Fem markante danskere om Skat: »Der ligger en kæmpe stak, vi ikke er kommet til bunds i, og der kan stadig nå at dukke nogle uheldige sager op«

En ny undersøgelse fra Megafon viser, at, 50 procent af danskerne angiver, at de har lidt tillid eller meget lidt tillid til Skat, mere specifikt skatteforvaltningen og de syv styrelser. I den forbindelse har vi spurgt fem offentlige stemmer: Hvad skal vi gøre for at genoprette tilliden?

»Tilliden vinder vi tilbage ved at få Skat til at fungere bedre. Det skal blive tydeligt at se, at vi kommer efter dem, der ikke betaler skat. Og at man ikke bare kan snyde skattevæsenet, samtidig med at det har en konsekvens, hvis man gør. Det skal blive tydeligt for danskerne, at myndighederne er deres ansvar voksent.