Prisvindende arkitekt: »Vi mennesker bliver mere afstumpede af kun at bo i byen«

Siden finanskrisen er de store byer i Danmark vokset i højden og i omfang. Men i byggeboomet har vi ladet markedet råde og glemt den natur, der gør os til velfungerende mennesker. Nu må vi selv kæmpe for at få naturen tilbage i byerne, mener prisvindende arkitekt Stig Andersson.

På Skt. Kjelds Plads på Østerbro i København ligger der et dødt træ. En lang, afpillet stamme, som har opgivet ånden i udkanten af en rundkørsel. Nu ligger den og er natur; bliver et hjem for biller og ørentviste og vilde gevækster midt i et kontrolleret kaos af vild natur. Det træ gør arkitekt og professor Stig L. Andersson glad.