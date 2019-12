Margrethe Vestager er årets meningsdanner: »Det er ikke Greta Thunberg, vi taler om, men det er tæt på«

EU-kommissær Margrethe Vestager er garant for en nær, forståelig og konstruktiv debat om et vanskeligt emne, fastslår dommere, der for tredje gang giver hende titlen som årets meningsdanner. Frederik Cilius og Lars Løkke Rasmussen tager anden- og tredjepladsen.

Kaster man sig ud i forsøget på at beskrive, hvorfor den danske EU-kommissær Margrethe Vestager for andet år i træk – og for tredje gang siden 2012 – vinder titlen som årets meningsdanner, er det svært ikke at hive klicheer ud af begge ærmer. Men lad os prøve at begrænse os til en enkelt: Hun er et retfærdighedsfyrtårn, der kaster et ubarmhjertigt skarpt lys på techgiganter og kæmpevirksomheder, der forvrider konkurrencen og snyder med skatten. Og hun gør det altid uden at tøve.

Samtidig formår hun at kommunikere et indviklet område på en folkelig måde, der har fået den gennemsnitlige dansker til at interessere sig for konkurrencepolitik på EU-niveau.

Det er en imponerende bedrift, lyder det fra Marlene Wind, leder på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, der er en ud af 34 dommere fra medie-, forlags- og uddannelsesverdenen, som har afgjort, at kommissæren løber med titlen som årets meningsdanner 2019.

»Jeg bliver ringet op af store amerikanske aviser, der spørger, hvad det egentlig er, hende Margrethe Vestager kan, og hvorfor hun får så meget opmærksomhed internationalt. Det gør hun, fordi hun har været i stand til at gøre det spændende og sexet at give bøder, overvåge og regulere. Det er imponerende. Internationalt har hun også gjort sig bemærket. Den amerikanske præsident Donald Trump har blandt andet kaldt hende for The Tax Lady«, siger Marlene Wind og slår størrelsesforholdet fast: »Det er ikke Greta Thunberg, vi taler om, men det er tæt på«.

Mette Højbjerg, redaktør på Gads Forlag, er enig: »Der er ikke nogen, som ikke kender Vestager og ikke ved, hvad hun står for. Hun har markeret sig heftigt i den offentlige debat, og man er ikke i tvivl om, hvad hun gerne vil forandre i samfundet. Hun er en samfundsforandrende kraft, som går op imod de store virksomheder, særligt på techområdet, og som står fast på det, hun mener er rigtigt. Hun kan finde ud af at løfte en debat og bryde igennem. ’Modig og markant’ beskriver hende bedst, prisen er fuldt fortjent«, siger hun.

Margrethe Vestager var slet ikke klar over, at man kunne vinde titlen to år i træk. Og da slet ikke, når man som hun ofte holder sig fra avis-, tv-, og radiodebatter. Men glad, det er hun:

»Det er inspirerende at se, at man kan være meningsdanner på mange måder. Man er ikke kun meningsdanner ved at stå i en konfrontation i et tv-program eller lignende, og det er jeg utrolig glad for«, siger Margrethe Vestager.

Adspurgt, hvorfor hun selv tror, at hun har vundet igen, fremhæver hun reguleringen af de store techvirksomheder:

»Nu kan jeg jo ikke se ind i hovederne på dommerne, men jeg håber, at det, jeg bidrager med, er en hands-on kritisk optimistisk holdning til teknologi og til de meget store virksomheder, som vi for 5-10 år siden var helt ukritiske over for. Og en holdning til den rolle, vi som borgere spiller, når vi bliver reduceret til en råvare for nogle af de virksomheder«.

Jeg anklager!

EU-kommissæren vinder foran satiriker Frederik Cilius, også kendt som den fiktive stjernereporter Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm på den nu hedengangne Radio24syv.

»Han har skabt en bedre debatkultur – ikke fordi Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm var et retorisk forbillede, men fordi han stillede folk til ansvar ved konsekvent at være kynisk over for alle«, mener Niddal El-Jabi, direktør for Mino Danmark, der sidder i dommerpanelet. Marlene Wind stemmer i:

»Han siger ting, som ingen andre kan sige, og det vækker opmærksomhed. Især fordi vi lever i en verden, hvor meget er forbudt og politisk korrekt. Det, han gør, er der ikke ret mange andre, der ville komme godt afsted med«, siger hun.