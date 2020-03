Korrespondent ved Mexicos sydlige grænse: De liberale principper har ikke en lys fremtid

Ved den mexicanske grænser forsøger tusindvis at mase sig over grænsen til USA. Her er en korrespondents tanker fra en presset grænse.

Forleden stod jeg ved grænsen mellem Mexico og Guatemala og så, hvordan migranter fra mange dele af verden forsøgte at snige eller mase sig over for at fortsætte deres vej mod det forjættede land, USA. Det var ikke gået op for dem, at den amerikanske præsident, Donald Trump, har tvunget Mexico til at stoppe dem allerede ved landets sydlige grænse. At få frit lejde til at rejse gennem Mexico er blevet meget, meget sværere.