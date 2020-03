Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Studerende: Forbyd rygning i almene boliger for børnenes skyld

Hvis vi skal forebygge rygning for vores fremtidige generationer, er vi nødt til at gøre det sværere for den almindelige dansker at ryge – og her kunne et forbud mod rygning i almene boliger være et skridt på vejen.