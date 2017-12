En god dag for folkekirken, hvor flere præster vil vie homoseksuelle - og en dårlig dag for sognepræst Aage Møller

En god dag for...

Folkekirken. Hver femte folkekirkepræst vil ikke vie homoseksuelle, viser en ny rundspørge foretaget af TV 2. Når den nyhed kan få ’En God Dag’, skyldes det, at andelen af præster mod homovielser faktisk var endnu højere tidligere. Men ... trods den positive udvikling er der altså op imod et par hundrede folkekirkepræster, som ikke vil vie homoseksuelle. Man kunne påpege det løjerlige i, at det er tilladt for statsansatte embedsfolk at gå imod den gængse holdning i befolkningen. Men man kan også studse over disse præsters inkonsekvente læsning af Bibelen. De afviser homovielser med henvisning til passager i den hellige bog, ofte ved at pege på apostlen Paulus fra Det Nye Testamente. Men Paulus forsvarer også slaveri. Dét taler de bogstavtro ikke meget om.

En dårlig dag for...

Aage Møller, sognepræst i Bolbro ved Odense, er en af de præster, som nægter at vie homoseksuelle. Han forklarede i går til TV 2 hvorfor: »Vielsen er en institution, der er beregnet til at videreføre slægten, og det kan homofile ikke gøre. Vi skal forenes og få børn, der kan føre vores gener videre. Hvis vi som dyreart ikke vil reproducere os selv, så forsvinder vi«. På den ene side tjener det sognepræsten til ære, at hans argumentation ikke alene bygger på, at nogen for et par tusinde år siden har skrevet det i en bog. På den anden side må hans argumentation logisk set have konsekvenser for hans heteroseksuelle sognebørn i Bolbro. Hvis videreførelse af slægten er adgangsbillet til at blive viet, så bør præsten vel også nægte at vie ældre kvinder og par, som ikke kan få børn.