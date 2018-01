En god dag for Justin Timberlake - og en dårlig dag for Powerclown

En god dag for...

Justin Timberlake. Signalerne var ellers ikke til at tage fejl af, da popstjernen Justin Timberlake for nylig lagde en video op på sin hjemmeside. Nu kommer en ny Justin. En Justin, der – i et frostklart landskab – proklamerer, at hans nye plade, ’Man of the Woods’, er inspireret af hans søn og familie. »It’s personal«, lyder det. Med meget seriøs stemmeføring. Herefter følger cirka et minuts reklamefilm med Justin i velsagtens 20 forskellige vinterjakker og et par iturevne undertrøjer. »Det føles som bjerge, træer, lejrbål ... som det vilde vesten, bare ... nu!«, halvstønner en henført kvindestemme, der må formodes at tale om den nye plade, mens et bål blusser op, og nogle vilde heste løber. Shit, tænkte verden. Justin Timberlake har lavet en Bon Iver-plade ... Er vi klar til dét? Men katastrofen lader vente på sig lidt endnu. I hvert fald er førstesinglen, ’Filthy’, der udkom fredag, en kærkommen tilbagevenden til Timberlake, som vi mente, vi kendte ham: meget lidt uldtrøjeagtig og noget mere festlig. ’Man of the Woods’ udkommer 2. februar.

En dårlig dag for...

Powerclown. Det har ikke været det fedeste årsskifte for det canadiske Iron Maiden-coverband Powerclown, der – som bandnavnet antyder – har den særlige ekstra feature, at de alle sammen er klædt ud som klovne. Tilbage i december blev deres frontmand, Daniel Whitmore, eller Dicksee Diànno, som hans kunstnernavn lyder, nemlig anholdt i den internationale lufthavn Narita i Japan. Taget i at prøve at smugle ikke færre end knap 10 kilo narkotika i form af hvidt pulver ind i landet. I sin guitarkasse. Pakket ind i virkelig mange grønne dåser, der skulle se ud, som om de indeholdt grøn te. Det skriver det canadiske nyhedsmedie Global News, som endvidere kan berette, at stofferne angiveligt havde en værdi af 7 millioner canadiske dollars – eller små 35 millioner kroner ... Men den gik ikke. Og nu er Whitmore fængslet i Japan med udsigt til en længere fængselsdom. »Der flages på halv i Powerclowns cirkustelt«, skrev bandet på deres facebookprofil torsdag, hvor de valgte at gå ud med nyheden til offentligheden.