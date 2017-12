En god dag for menneskeheden - og en dårlig dag for brudte løfter

En god dag for...

Menneskeheden. Der er nu ikke noget som borgere, der ønsker at gøre planeten til et bedre sted at være. Og hvad er mere oplagt end at bruge indgangen til et nyt år til at tænke over livet og foretage nogle ændringer.

Det har en række danskere da også gjort. En af dem er Niels Viggo Lynghøj, Struers kommende borgmester. Han går en travl tid i møde, men vil være ekstra nærværende og til stede over for sin familie, oplyser han til TV Midtvest.

Men ambitionerne kan også være simple. Spørg bare Ulf Helgstrand, formand for Dansk Ride Forbund: »På forbundets vegne er mit nytårsforsæt et velfungerende it-system til at lette klubbernes arbejde«.

Og så er der selvfølgelig forfatteren Dennis Nørmark, der i denne avis opfordrer os til at have mindre travlt. Held og lykke til jer.

En dårlig dag for...

Brudte løfter. Du ved det godt. Du kommer ikke til at overholde dit forsæt. Du har sikkert allerede brudt det, da du sidste år besluttede dig for nøjagtigt det samme.

Denne skribent har det som den tidligere ishockeystjerne Line Baun Danielsen udtrykker det i BT: »Jeg magter det ikke«. Drop den åndssvage ide om at ophøje en dag til at ændre dit liv.

Først og fremmest fordi du kan ændre din tilgang på en hvilken som helst dag, dernæst fordi at den første dag i det nye år sjældent er den dag, hvor du har energi og disciplin til at forbedre dig.

Nej, tænk i stedet som Vesthimmerlands nye borgmester, Per Bach Laursen, for det er sådan, livet er: »Jeg vil bestræbe mig på at indfri forventninger, selv om jeg i bund og grund ikke ved, hvad jeg går ind til«. Så har han da ikke lovet for meget.