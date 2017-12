En god uge for nepalesiske guider - og en dårlig uge for Putin-kritikeren Aleksej Navalnij

En god uge for...

Nepalesiske guider med ambitioner om at komme til tops. I de seneste år har et rekordstort antal mennesker fået den tossede idé at bestige verdens højeste bjerg, Mount Everest. Nogle vælger sågar at bekæmpe de 8.848 meter alene eller at trodse diverse handikap.

Nu strammer de nepalesiske myndigheder imidlertid reglerne, så det bliver ulovligt at gøre det alene, hvis man er blind eller mangler begge ben. Håbet er, at flere lokale guider kan få job, ligesom man vil øge sikkersheden.

Så tænker du måske, at der ikke er mange, der mangler begge ben, der ønsker at komme til tops, men BBC har fundet en. Han hedder Hari Budha Magar og er ligeglad med, at det nu er ulovligt. »Jeg vil bestige Mount Everest, uanset hvad ministeriet beslutter. Intet er umuligt«.

En dårlig uge for...

Aleksej Navalnij. Ugen sluttede, som den begyndte for den russiske oppositionspolitiker: Døren til deltagelse i næste års præsidentvalg blev smækket i for snuden af ham. 1. juledag var det Ruslands valgkommission, som ikke var i gavehumør.

Den fastslog, at den 41-årige advokat ikke måtte stille op, fordi han er idømt fem års betinget fængsel for påstået svindel med tømmer og savsmuld. Navalnij ankede valgkommissions afgørelse, men i går fulgte den russiske højesteret så trop ved at afvise klagen.

Navalnij har hele vejen betegnet sagen mod ham som politisk motiveret. Han opfordrer til boykot af præsidentvalget og siger til AP: »Den procedure, vi er inviteret til at deltage i, er ikke et valg. Kun Putin og de kandidater, han har håndplukket, deltager i det«.