En god dag for nytårstorsken - og en dårlig dag for Novak Djokovic

En god dag for...

Nytårstorsken, Gadus morhua, er dyr som bare pokker i år. Op til 84 kr. koster den per kg på fiskeauktionerne – cirka dobbelt så meget som vanligt.

Auktionsmester Jes Holm Sørensen fra Danmarks største fiskeauktion i Hanstholm forklarer til DR, at »blæsevejret i juledagene har gjort det umuligt at fiske for de mindre fartøjer, som fanger den dagsfriske torsk i den bedste kvalitet, som vi gerne vil have som nytårstorsk«.

I Hanstholm kommer således bare 48 tons under hammeren i disse dage mod 2-300 tons i år med gode fangstmuligheder. Mangt en nytårstorsk svømmer altså lystigt videre ind i det nye år. Også de fiskere, der har skyndt sig ud efter torsk de senere dage, kan glæde sig. De får en superpris.

Dog er der grund til at advare torsk, der har forvildet sig ind i Københavns Havn. Her mødes nu til formiddag kl. 10 på initiativ af lystfisker Alexander Nepper flere hundrede lystfiskere for at se, om de kan hive deres egen nytårsmiddag op på kajen. Sidste år var rekorden en torsk på 2,4 kg.

En dårlig dag for...

Novak Djokovic, 30 år og tennisstjerne, har problemer med smerter i albuen og måtte i aftes med få timers varsel melde afbud til opvisningsturneringen Mubadala World Tennis Championship i Abu Dhabi.

Den 12-dobbelte Grand Slam-mester har ikke spillet turnering, siden han røg ud af Wibledon i juli, og turneringen i Abu Dhabi skulle have været hans comeback.

Den skuffede Djokovic skriver på sin hjemmeside, at »desværre er jeg de seneste dage begyndt at have smerter i min albue, og efter adskillige undersøgelser har mit team anbefalet mig ikke at tage nogen chancer og trække mig fra turneringen for at få behandling«.

Næste chance for at få svunget ketsjeren er en mindre turnering, Qatar Open, og så den første Grand Slam-turnering, Australia Open, midt i januar.

Novak Djokovic, der ikke vil »tage nogen chancer«, håber på en klarmelding en af de nærmeste dage, men er realist: »Det kan komme til at påvirke min sæsonstart og turneringsplan«. For slet ikke at tale om pengepræmierne.