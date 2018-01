En god dag for liberalt byrådsmedlem - og en dårlig dag for Horsens' hunde

En god dag for...

Marianne Mørk Mathiesen. Liberal Alliances medlem af regionsrådet i Syddanmark, Marianne Mørk Mathiesen, forlader nu sit parti. Det er skidt for partiet, men måske ikke det værste for Marianne Mørk Mathiesen selv.

Onde tunger (en redaktør på nærværende dagblad, red.) mener ligefrem, at det er godt, fordi hun forlader en synkende skude. Marianne Mørk Mathiesen forklarer selv til Fyens.dk, at Liberal Alliance har mistet for meget troværdighed med den seneste tids ballade, og at det har været en »ren kolbøttefabrik« det seneste års tid. Tak for kaffe.

Marianne Mørk Mathiesen siger også, at hun ikke overvejer at melde sig ind i et nyt parti, i stedet fortsætter hun i regionsrådet – ikke som løsgænger, men som »værdikriger«.

En dårlig dag for...

Horsens’ hunde. En veritabel shitstorm (undskyld, kunne ikke dy mig) har ramt menneskets bedste ven i Horsens og omegn. Det skete, efter at Horsens Folkeblad lørdag bragte et læserbrev om hundelorte i gaderne.

Særligt Smedegade mente læserbrevsskribenten var hårdt ramt af hundenes efterladenskaber, 100 styk havde han talt. Og han var så ikke alene om at mene, at Horsens gader er ulækre, viste de mange indlæg på avisens facebookside.

Nogle af kommentarerne er konstruktive og foreslår løsninger, eksempelvis at man ikke kun overlader ansvaret til hundeejere og kommune, men at alle tager ansvar for oprydning i gaderne. En mente, at en dna-prøve af hundelorten, som ville kunne spores til hund og hundeejer og følges af en bøde, var vejen frem.