En god dag for ensomme briter - og en dårlig dag for Bitcoin, der får kurstæsk Politiken kårer hver dag, hvem der har haft en god dag - og hvem der har haft en dårlig dag.

Ensomme briter. Ensomhed er en folkesygdom. Det mener den britiske regering, der nu vil sætte ind over for den eksistentielle isolation. Premierminister Theresa May har således udnævnt den 42-årige Tracey Crouch til minister for ensomhed. Og arbejdsområdet er selvsagt de op mod ni millioner briter, der lever i ensomhed. Crouch skal dermed videreføre den kamp for at komme ensomhed til livs, som parlamentarikeren Jo Cox udførte som leder af en ensomhedskommission, indtil hun blev dræbt af en højreekstremist i 2016.

Måske kunne en lignede minister være tiltrængt i Danmark. I sommer stod TrygFonden bag en undersøgelse, der viste, at næsten hver femte dansker føler sig ensom.

Bitcoin. Det er ikke helt enkelt at forstå, hvad pokker bitcoins egentlig kan bruges til. En tinger dog helt sikker: Den virtuelle valuta har siden ugen før jul fået så mange kurstæsk, at værdien af en bitcoin er blevet halveret. Det gør naturligvis nas på investorerne, der med stor risikovillighed har købt, købt og købt for at blive en del af den fest, som kryptovalutaen længe har lignet. Ved juletid 2016 lå kursen i 807 dollars, men ramte 19.800 dollars bare et år senere. Nu må de købelystne imidlertid sande, at der blot skal en udtalelse fra Sydkoreas finansminister til, før kursen rasler ned. Kim Dong-yeon varslede for nylig, at landet vil regulere handlen med bitcoin. Sådan en udmelding batter i et land, der står bag mere end hver femte handel med bitcoins.