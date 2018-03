Helt ærligt, det er jo bare en harmløs bajer

FOR ABONNENTER

Der er to lussinger, man kan være sikker på at få her i tilværelsen: Hvis du er en spillevirksomhed, måske er du endda Danske Spil, og du laver reklamer for din gamblingtjeneste i reklameblokkene omkring en stor fodboldkamp, vil kritiske borgere skrive fortørnede debatindlæg om manglen på moral i en kynisk og profitblændet branche.