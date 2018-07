Røgfri Roskilde?: Gem nu al den voksne ansvarlighed væk og lad de unge få den hæmningsløse fest, de fortjener

FOR ABONNENTER

I aften slutter fire dage med fed musik og fadøl i stride strømme på dyrskuepladsen. Selv har jeg ikke været på Roskilde Festival siden 1994. Det var fedt, så længe det varede. Jeg har i mange år truet mig selv og andre med at vende tilbage, men nu er jeg ved at nå den alder, hvor jeg risikerer at løbe ind i mine børn og deres venner – og så er det absolut en no-go-zone for en gammel stodder.