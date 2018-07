Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

FOR ABONNENTER

Midt i festen stod jeg med en crispy duck-burger i den ene hånd og et glas bobler i den anden og savnede noget. Omgivet af virkelig pæne, blonde, solbrune mennesker. Himlen over os var alle nuancer af rosa, lilla og orange, mens solen sank stille ned over Kattegat.