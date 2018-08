En god dag for kaffedrikkere - og en dårlig dag for tørstige

FOR ABONNENTER

Kaffedrikkere. Uak! Det forventes, at klimaforandringerne om 30 år vil have udryddet halvdelen af verdens kaffedyrkende arealer. Men fortvivl ej ... Hos kaffeproducenten Peter Larsen Kaffe i Viborg forudser man nemlig muligheden for, at fremtidens klima kan gøre Danmark egnet til dyrkning af kaffe.