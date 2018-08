Ditte Giese takker af: Tak til verdens bedste og mest engagerede læsere

Når jeg bliver spurgt, hvor længe jeg egentlig har arbejdet på Politiken, bliver jeg altid lidt fjern i blikket. Jeg ved det nemlig ikke. En rum tid? Et årti? Et helt arbejdsliv?

Når avisen har skoleklasser på besøg, der vil høre, hvor fedt det er at være journalist (og om jeg har mødt Justin Bieber. Det har jeg ikke), så plejer jeg at sige, at jeg blev afleveret i en lille moseskurv foran Politikens Hus som spæd. Sandheden er nok ikke helt så bibelsk, men jeg har brugt mange år på at skrive mig ind i avisen, og nu har jeg så brugt sommeren på at skrive mig ud igen. Sagen er den, at dette er min sidste uge på redaktionen.

Det har altid været min store drøm at arbejde på Politiken. Jeg kan tydeligt huske den første uge i gymnasiet, hvor vi skulle sige, hvad vi ville være som voksne. Min plan var vildt specifik: Jeg skulle være journalist på Politikens kulturredaktion.

Faktisk ville jeg endnu mere præcist være Dorte Hygum, fordi hun skrev om hiphop. Senere ville jeg være Camilla Stockmann, fordi hun skrev så gode klummer. Så ville jeg være Ninka og Lotte Thorsen, fordi de skriver så gode portrætinterviews. Så Helle Hellmann, fordi hun skrev om musik på en ny måde. De senere år har jeg mest villet være Bettina Heltberg, fordi hun ikke er bange for noget og er sådan lidt larger than life.

Jeg håber, jeg er blevet lidt af dem alle.

Politikens læsere er en familie, og det er det, som de borgerlige ofte gør grin med og vrængende kalder ’Politiken-segmentet’

Det har været en ære og et privilegium at skrive til jer, læserne. I har simpelthen været så søde gennem alle årene. Jeg vil gerne minde jer om, at det er er jer, der er Politiken, og hvis ikke I er med, så er der ingen avis. Så tak for respons, snak og tips. Tak for hver eneste gang, jeg har mødt jer ude i virkeligheden eller bare online, hvor I har været imødekommende og begejstrede. På min computer har jeg en hel mappe med mails fra jer, der hedder ’læser-kærlighed’. Der er flere tusinde, og jeg tør godt sige, at jeg indimellem har brugt den mappe, når jeg har haft en dårlig dag.

Og står det til jer, så skal redaktionen endelig bare skrue op for statsmandsfornærmelser, grov humor, lir og hudfletning af eget segments dobbeltmoral og privilegieblindhed. Også det knuselsker jeg jer for. I er tykhudede, vidende og engagerede mennesker.

I har holdt mig i hånden, da jeg blev mor, da jeg mistede min egen mor og sørgede i spalterne, da jeg blev skilt og var ulykkelig, og da jeg i mine klummer gik på eventyr i datingverdenen. Så rummelige er I nemlig. I læser med i jeres journalisters liv på tætteste hold og bakker op.

Jeg har elsket at skrive for jer og mærke en særlig følelse af familie. Politikens læsere er en familie, og det er det, som de borgerlige ofte gør grin med og vrængende kalder ’Politiken-segmentet’. Sandheden er, at det er et fantastisk segment, som Politiken på mange måder har været forud for sin tid med at gøre til en slags klub med Politiken Plus, forlag, live-arrangementer, Folkemøde-fest, boghandel og butik. Det er det, andre medier nu forsøger at gøre os efter, fordi Politikens læsere er trofaste som få i en fragmenteret verden af løse medieforbindelser.

Verden har aldrig været mere alvorlig og akut, samtidig med at journalistik og den fjerde statsmagt kæmper for sin overlevelse og berettigelse

Det er på mange måder nogle underlige år at være journalist i. Verden har aldrig været mere alvorlig og akut, samtidig med at journalistik og den fjerde statsmagt kæmper for sin overlevelse og berettigelse. Vores medieforbrug bliver stadig mere flimrende, og vi netflixer det meste on demand.

Det har været nødvendigt at opdrage de digitale læsere til at betale for kvalitetsjournalistik, og den udvikling er accelereret de senere år. Det opløftende ved den digitale journalistik, hvor alt jo er klikbart, delbart og målbart, er, at det, der fungerer i det nye mediemarked, er det samme, som det altid har været: den stærke og unikke fortælling.