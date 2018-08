Skån os for mere dødssyg debat

»Synspunkter er som røvhuller«, siger de i USA, »alle har et«. Også herhjemme gælder citatet, for man skal flytte til en øde ø uden netforbindelse for at være i fred for de endeløse holdningsudvekslinger om de samme få emner: på Facebook, i radioens søndagsfrokoster, tv-studier og avisernes spalter.

De fleste debatter drejer sig om udlændinge fra ikkevestlige lande og især muslimer. Går man ind på Udlændingeministeriets hjemmeside, kan man konstatere, at der nærmest ikke kommer nogen asylansøgere til Danmark længere. Men det er underordnet.

Det er aldrig for sent igen at diskutere, hvordan Socialdemokraterne svigtede i 90’erne og burde have lyttet til deres egne borgmestre på Vestegnen for at undgå de integrationsproblemer, der findes ude i forstadskvarterer. Kan vi nu stole på, at de ikke stadig er i lommen på Radikale?

Så er der alle de afledte værdidebatter om tildækningsforbuddet, hvor danske og internationale journalister tidligere på sommeren og med imponerende magert resultat ledte overalt på Nørrebro efter kvinder i burka.

Nu drejer debatten siger så om, hvorvidt man skal kunne blive dansk statsborger uden at give borgmesteren hånd, for som Venstres integrationsordfører Marcus Knuth forleden skrev i Berlingske, handler det om, »hvilke værdier, fremtidens Danmark skal bygges på«:

»Alternativet er, at vi indretter et mere islamisk arbejdsmarked, hvor vi lægger vores danske ligestillingsprincipper på hylden ved at segregere mænd og kvinder. Men det skal vi selvfølgelig ikke«.

Der er skabt et umætteligt marked for teologer, teaterdirektører og taskenspillere

I samme genre har der netop udspundet sig en diskussion om shorts i tv-studiet. Det hører ingen steder hjemme, at mænd debatterer seriøse emner i bare ben, med fare for at deres ord mister deres vægt, mener præsten Sørine Gotfredsen, og Kristeligt Dagblad fulgte op med en leder med overskriften: »Tænk over tøjet – naturligvis«.

Fælles for mange af debatterne er, at man ikke behøver nogen større indsigt for at have en holdning. Alle kan være med hjemme ved middagsbordet. Det er let at være for eller imod burkaer og bermudashorts, og der er skabt et umætteligt marked for teologer, teaterdirektører og taskenspillere med evnen til »at sætte ord« på værdi- og identitetspolitikkens dilemmaer. I dag er debattør en selvstændig stillingsbetegnelse.

Der findes ganske vist andre væsentlige emner, der har langt større betydning, men ofte er de komplicerede og kedelige. Det kræver en indsats at sætte sig ind i handelskrigen mellem USA og Kina og Brexit-forhandlingerne mellem EU og Storbritannien, der vil gribe dybt ind i danske forhold.

Lad os hellere debattere noget andet og lade lektielæsningen ligge, medmindre det på en eller anden måde er muligt at gøre det til et simpelt spørgsmål om meninger. Debattørerne kan takke Twitter-præsidenten Donald Trump for at have gjort storpolitik nemmere tilgængeligt og lettere at diskutere.

Klimaforandringerne var i årevis en langgaber, men efter en sommer med vanvittige vejrforhold herhjemme og i udlandet er den måske alligevel værd at have en holdning til. I sidste uge bragte Berlingske en meningsmåling, der viser, at hver fjerde mener, at den globale opvarmning skyldes naturlige forhold.

På verdensplan findes der tusindvis af forskere, der bruger alle deres vågne timer på at studere forholdene på polerne og skrive videnskabelige artikler om klimaforandringer. Men hvem ved, måske er det slet ikke forskerne, vi skal lytte til?