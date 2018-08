Per Michael Jespersen: Drop nu krigen om konkurrencestaten og find tilbage til hinanden

Var det Uffe Elbæk (Alt.), Svend Brinkmann eller Pernille Skipper (EL), der forleden her i avisen sagde, at konkurrencestaten har »for mange tvangs-, sanktions- og incitamentssystemer«, »der især er gået ud over udsatte personer, som i forvejen har det svært i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet«.

Og videre: »Nu er det på tide, at vi reformerer styringsmodellen i den offentlige sektor, at vi ser new public management kritisk efter i sømmene, og at vi tilrettelægger uddannelser og arbejdsmarkedspolitik, så systemerne presser mennesker mindre«?

Nej, det var såmænd professor emeritus Ove Kaj Pedersen.

Selveste konkurrencestatens fader. Den mand, som skrev en bog om konkurrencestaten i 2011, som daværende finansminister Bjarne Corydon kyssede og krammede og gjorde til sit projekt her i avisen to år senere.

’Konkurrencestat’ er et rædsomt ord, men den konkurrenceramte velfærdsstat er en realitet

Men hvem har så i denne uge i Information kritiseret, at fagbevægelsen har »pustet til populismen« og »skammet djøf’erne ud og styrket modsætningen mellem varme og kolde hænder«, og at politikerne »pisker en stemning op frem for at træde i karakter og sige »jamen vi har udfordringer som følge af de ændrede konkurrencebetingelser, og derfor er vi nødt til at skabe nogle forandringer««?

Ordene faldt ikke ud af en djøf’ers mund, men ud af Bente Sorgenfreys – den nuværende formand for de offentligt ansatte skolelærere, pædagoger, sygeplejersker og mange andre i FTF.

Forvirret? Personligt synes jeg, det er forfriskende og herligt, at personer på begge sider af skellet i den årelange hadefulde værdikamp om konkurrencestaten nu kommer med indrømmelser og er indstillet på dialog og på at bygge bro.

Det er hverken svagt eller dumt. Det er modigt. Og på tide.

Endnu er forsoningen ikke en tendens, der gennemsyrer debatten. Desværre.

Begge lejre i debatten er gået galt i byen. Og ikke mindst af hinanden.

Når humanister skriver ’Fuck konkurrencestaten’ på muren ved Danmarks Pædagogiske Universitet, overser de, at den skærpede globale konkurrence har lagt et massivt pres på alle nationalstater – inklusive Danmark.

Det pres kan man ikke bare melde sig ud af. ’Konkurrencestat’ er et rædsomt ord, men den konkurrenceramte velfærdsstat er en realitet.

Omvendt har Djøf-politikere trukket den alt for langt, når de har troet, at de kunne regere Danmark, som var det en styrelse under Finansministeriet.

I stedet for at lytte til hinanden og finde balancer er lejrene gået i strækmarch med hver sin ensidige dagsorden. Og mistilliden har fået næring.

Det strider mod vores nationale egenart, som altid har handlet om at finde kompromiser mellem forskellige hensyn og positioner. Derfor: Find tilbage til hinanden.

Danmark har et fantastisk udgangspunkt for at kunne blive det sted i verden, der bedst balancerer mellem menneskelige og økonomiske hensyn og formår at give borgerne mulighed for at leve det gode afbalancerede liv i ... ja, undskyld udtrykket ... konkurrencestaten.

I stedet for at lytte til hinanden og finde balancer er lejrene gået i strækmarch med hver sin ensidige dagsorden

Måske er vi tæt på allerede. Hvis vi ikke selv kan se det, kan vi bare spørge udlændinge.

I ugens løb var Emmanuel Macron forbi Danmark, og hans ambassadør François Zimeray gjorde det klart, at det, Macron kan lade sig inspirere af i Danmark ud over det grønne og det fleksible arbejdsmarked, er: