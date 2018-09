En god dag for brudepar - og en dårlig dag for rapperen Drake

En god dag for...

Brudepar. Det er dyrt at blive gift. Men det finder flere og flere brudepar en kreativ løsning på: De ønsker sig penge i bryllupsgave, skriver magasinet The Atlantic.

En undersøgelse udført på vegne af bryllupsplanlægger-hjemmesiden The Knot viser, at 6 pct. af de nygifte i 2017 ønskede sig penge i stedet for traditionelle bryllupsgaver. I 2013 var det 3 pct., der ønskede sig kontanter. Hvis man måtte gå med den slags planer, kan man benytte websitet Honeyfund, hvor gæsterne kan overføre penge til alt fra bryllupsrejsen til et gavekort til Amazon eller et tilskud til benzinen til dem, der planlægger en biltur. Ifølge The Atlantic rynker mange stadig på næsen ad den type gaver og ser det som grådighed, men det skal mest være i forældregenerationen.

De smukke unge brudepar og deres venner har det fint med kontanter.

En dårlig dag for...

Drake. På det sociale medie Instagram poserer rapperen Drake med en Hells Angels-hættetrøje, skriver avisen Vancouver Sun.

Billedet er lagt op på det sociale medie 21. august på den amerikanske rapper Travis Scotts profil.

På billedet sidder Drake ved siden af Scott i en mørk hættetrøje, hvor der med røde bogstaver står ’Toronto’ og nedenunder er et logo med sloganet ’Support Downtown Big Red Machine’. Logoet omkranser tallene 8 og 1. Det står for HA.

Hættetrøjen kan stamme fra Hells Angels’ støttebutik i Toronto, hvor butikkens onlineforretning har en sådan trøje til salg. Butikkens Instagram-profil har delt billedet.

Ifølge Vancouver Sun har billedet fået over en million likes siden torsdag.

»Det er meget skuffende,« siger Lindsey Houghton fra delstaten British Columbias politis antibandeenhed.