En god dag for den knælende quarterback - og en dårlig dag for en syrisk rødgænger i Aarhus

En god dag for...

Colin Kaepernick. Den tidligere amerikanske fodboldspiller er blevet valgt som en af profilerne for en ny stor Nike-kampagne i anledning af af 30-årsjubilæet for sloganet ’Just do it’.

Valget af Kaepernick vækker opsigt, fordi han i 2016 knælede under den amerikanske nationalsang og udløste en bred protest mod racisme og social ulighed blandt NFL-spillere over hele USA. Protesten vakte blandt andet harme hos præsident Donald Trump. Siden har ingen hold i NFL ønsket at skrive kontrakt med Colin Kaepernick, og NFL har indført en regel om, at spillerne skal stå op under nationalsangen.

Nye protester er imidlertid allerede i gang op til starten på den nye sæson, som begynder torsdag med kampen mellem Atlanta Falcons og Philadelphia Eagles.

En dårlig dag for...

Syrisk rødgænger. Det kostede en 35-årig syrisk mand dyrt, at han i marts gik over for rødt i en aarhusiansk fodgængerovergang. Forseelsen fik nemlig en patrulje til at kontakte ham, hvorefter han løb sin vej og gemte sig i en have.

Da politiet fandt ham, fandt de en pose med 148 gram kokain tæt på gemmestedet, og ved en efterfølgende ransagning af mandens lejlighed i Silkeborg fandt politiet yderligere 98 gram kokain, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ved retten blev manden dømt for at besidde narko med henblik på at sælge det samt for at gå over for rødt. Dommen lød på to års fængsel og udvisning af Danmark. Den 35-årige nægtede sig skyldig og ankede dommen. Han erkendte dog at have gået over for rødt.