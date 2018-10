En god dag for William Nygaard - og en dårlig dag for Melania Trump

FOR ABONNENTER

William Nygaard. Om morgenen 11. oktober 1993 blev den norske forlægger skudt ned uden for sit hjem i Oslo. Han blev ramt af tre skud, men overlevede. Mordforsøget er aldrig blevet opklaret, men motivet kunne ifølge myndighederne være, at William Nygaard var udgiver af den norske oversættelse af Salman Rushdies roman ’De sataniske vers’. Irans daværende åndelige leder, ayatollah Khomeini, for nemlig i flint over bogen, som han mente krænkede islam, og han havde derfor udstedt en dødsdom over Rushdie. Nu er der endelig håb om, at gerningsmændene bag attentatet på William Nygaard kan blive fundet og straffet. Umiddelbart før sagen torsdag ville være faldet for forældelsesfristen, har norsk politi nemlig sigtet og efterlyst flere personer for drabsforsøget.