En god dag for Toke Jansen og Jacob Schack - og en dårlig dag for Rasmus Paludan

En god dag for ...

Toke Jansen og Jacob Schack Vestergaard, it-ingeniører fra DTU, har solgt deres virksomhed Spektral til Apple for 200 millioner kroner, skriver Børsen. Firmaet startede under navnet Cloudcutout, hvor man med maskinlæring og algoritmer kunne behandle stillbilleder automatisk. Men det, som Apple er gået efter, er muligheden for intelligent billedbehandling af video direkte i mobilen.

Opkøbet blev angiveligt gennemført allerede i december, men er først blevet offentlig kendt nu, sikkert for at holde konkurrenterne fra døren. Flere af de ansatte er i mellemtiden flyttet til USA, og de to teknologieksperter har ifølge Børsen selv opdateret deres nye ansættelsesforhold på LinkedIn. Hvilket måske kolliderer en smule med ønsket om at gå deep undercover.

En dårlig dag for ...

Rasmus Paludan, jurist og politiker, har fået lukket den YouTube-kanal med 18.000 følgere, han bruger til at udbrede kendskabet til sit parti, Stram Kurs. Ifølge B.T. har Rasmus Paludans parti nu for tredje gang overtrådt YouTubes community-regler, og dermed vil de aldrig kunne oprette en kanal igen.

»De har slettet kanalen på baggrund af en video af en kvinde, som bryder loven ved at gå tildækket. Jeg følger efter hende, indtil jeg bliver omringet af muslimer og truet,« siger Rasmus Paludan til avisen.

På Twitter har han skrevet kvindens fulde adresse.

Nu er det så juristen, der pludselig selv føler sig forfulgt. Hvilket får ham til at sagsøge YouTube. 600.000 har set hans video ifølge BT, og han har et stort publikum blandt børn.