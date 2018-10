En god dag for japanske turister - og en dårlig dag for Financial Times-redaktør

En god dag for...

Japanske turister. Er man indehaver af et japansk pas, kan man frit besøge 190 lande uden på forhånd at søge visum. Dermed er det japanske pas det stærkeste i verden ifølge Henley Passport Index for 2018.

Det singaporeanske pas giver visumfri adgang (eller automatisk udstedelse af visum ved ankomsten) til 189 lande og indtager dermed andenpladsen. Det danske rødbedefarvede rejsedokument er også et stærkt kort: Det giver nem indrejse i 187 lande og deler fjerdepladsen med pas fra Sverige, Finland, Italien og Spanien.

Afghanere og irakere derimod har noget vanskeligere ved at få opfyldt eventuelle globetrotterambitioner. Deres pas giver kun nem indrejse i 30 af verdens lande, og de ligger dermed på en delt sidsteplads på ranglisten.

En dårlig dag for...

Victor Mallet. Asien-redaktøren hos den britiske avis Financial Times har fået syv dage til at pakke sit habengut og forlade Hongkong, hvor han bor og arbejder.

Flere medier skriver, at årsagen skal findes i, at Victor Mallet som næstformand for den internationale presseklub i Hongkong tidligere i år var ordstyrer for et debatmøde, hvor temaet var Hongkongs mulige løsrivelse fra Kina. Hongkong var britisk kronkoloni indtil 1997 og blev derefter overdraget til Kina.

Aftalen var, at Hongkong fik lov at beholde sit kapitalistiske system og sine borgerrettigheder i 50 år, men Kina har i de senere år strammet skruen over for Hongkong. EU og andre fordømmer udvisningen af Victor Mallet som en knægtelse af pressefriheden. Kina støtter Hongkongs beslutning.