En god dag for Kim Jong-un - og en dårlig dag for Ariel

En god dag for ...

Kim Jong-un. Det hører til sjældenhederne, at Nordkoreas leder modtager kærlighedserklæringer fra mennesker, der ikke er bosat i hans diktatur og dermed gør klogt i at lefle for ham. Men ingen ringere end Donald Trump, USA’s præsident, siger nu, at der er opstået varme følelser mellem ham og Kim Jong-un som følge af en brevveksling, de to har haft kørende i nogle måneder.

På et vælgermøde i West Virginia i lørdags, fortalte Trump et undrende publikum om korrespondancen. Ifølge Vox.com blev der grinet, da Trump første gang nævnte forelskelsen. Men han blev ved: »Jeg var rigtig barsk, og det var han også. Og sådan gik det frem og tilbage. Og så forelskede vi os. Jamen det er rigtigt. Han skrev smukke breve til mig, fantastiske breve. Vi forelskede os«.

En dårlig dag for ...

Ariel. Hvad har Disney-udgaven af H.C. Andersens lille havfrue til fælles med romanen ’Hundrede års ensomhed’ af Gabriel García Márquez og et leksikon, der rummer et billede af Michelangelos David-figur? Jo, de er alle tre blevet forbudt af censuren i Kuwait.

Begrundelse: David er uden figenblad, romanen indeholder en scene, hvor en kvinde ser sin mand nøgen, og havfruen har kun en halv bikini – overdelen – på. Kuwait fremstiller ellers sig selv som et intellektuelt åndehul i Mellemøsten. Men siden 2014 er 4.390 bøger blevet forbudt, og det har udløst protester. I weekenden sagde en demonstrant i Kuwait til The New York Times om havfrueforbuddet: »Havfruer bærer ikke tørklæde. De mente, at hun klædte sig for udfordrende. Det er ydmygende!«.