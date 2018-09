En god dag for ølentusiaster og en dårlig dag for Erdogan

En god dag for...

Ølentusiaster. Det er efterhånden svært at åbne for en avis eller et nyhedssite uden at få dårlig samvittighed over at være et klimasvin. Vi bør droppe bilen og de mange flyrejser, det samme gælder de røde bøffer, og som om det ikke skulle være nok, så kunne nærværende avis for nylig fortælle, at vi også bør gå i det samme umoderne tøj meget længere, fordi tekstilbranchen er en af de helt store klimasyndere.

Nu er der dog håb for, at man i fremtiden vil kunne kaste sig over en anden af livets glæder med i hvert fald lidt mindre dårlig samvittighed: DR kunne i går fortælle, at forsyningsselskabet Nature Energy er i gang med at bygge verdens største biogasanlæg, som skal kunne udlede CO 2 fra madaffald og landbrugsgylle, der kan ende som bobler i ølproduktionen. Gylleboblerne vil være både lugt- og smagsfri, garanterer folkene bag. Skål.

En dårlig dag for...

Tyrkiets præsident Erdogan er i disse dage på statsbesøg i Tyskland. Efter eget udsagn er Erdogan rejst til Tyskland for at forbedre forholdet mellem de to lande, men hvis det var hensigten, har statsbesøget ikke kun været en succes. Erdogan er blevet mødt af demonstrationer, og flere steder er planlagte møder mellem Erdogan og tyske politikere blevet afvist.

Den tyrkiske præsident er selv ganske tyndhudet i forhold til, hvad der bliver sagt om ham – eksempelvis bliver han sur, hvis man, som en tysk komiker gjorde det, siger, at Erdogan har en lille penis – og under et pressemøde med Angela Merkel faldt det ikke i god jord hos Erdogan, at en journalist var mødt op i en T-shirt med påskriften ’Frihed for journalister i Tyrkiet’. Omvendt holdt Erdogan sig ikke tilbage for foran sin værtinde at kritisere Tyskland for at huse tusinder af terrorister.