En god dag for Carrie Underwood - og en dårlig dag for Saido Berahino

En god dag for ...

Carrie Underwood er et af de mest lysende eksempler på, at der faktisk kan komme en storslået karriere ud af at vinde et talentshow på tv. Den nu 35-årige countrysanger vandt i 2005 fjerde sæson af ’American Idol’ og forvandlede den spontane succes til en langtidsholdbar en af slags.

Det har hun netop bekræftet ved at blive den første kvinde fra countrybranchen med fire førstepladser på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100, efter at hendes sjette album, ’Cry Pretty’ – titelnummeret er i sig selv fremragende – er røget til tops.

I betragtning af at hun i fredags fik sin stjerne på Hollywood Walk of Fame og efter tre ufrivillige aborter nu er vellykket gravid med sit andet barn, har Carrie Underwood utvivlsomt mere end blot én god dag i denne tid.

En dårlig dag for ...

Saido Berahino har fået en oplevelse noget ud over det sædvanlige af, hvad det vil sige at blive far. Fodboldspilleren fra Stoke City står ved, at han er blevet det to gange i løbet af seks uger, men bliver til gengæld ret stram i masken, når en tredje kvinde nu påstår, at hun også inden for samme tidsramme har født den 25-årige angribers barn.

Ifølge en række engelske medier fødte Saido Berahinos tidligere forlovede sønnen Costa 30. maj, mens hans nuværende kæreste fik datteren Aniya Marie 17. juli. En tidligere barndomsven har nu meddelt, at hun 15. juli blev mor til et barn undfanget i tættest muligt samarbejde med fodboldspilleren med rødder i Burundi, men i den sammenhæng sætter Saido Berahino altså foden ned og har sat advokater til at tilbagevise påstanden.