En god dag for cannabis, der måske bliver ingrediens i den næste Coca-Cola - og en dårlig dag for flygtninge

En god dag for...

Cannabis. Det er gode tider for fans af cannabis. Herhjemme er et forsøg med medicinsk cannabis i fuld gang, og også internationalt blæser nye vinde.

Tirsdag kom det frem, at ingen ringere end Coca-Cola overvejer at producere en særlig sundhedsdrik med cannabis. Ifølge firmaet skulle den være god mod blandt andet smerter og kramper. Skulle ideen om Coca-Cola som medicin virke sær, er det værd at huske, at læskedrikken oprindelig blev markedsført som medicin. Ingen endelig beslutning er dog taget, understregede Coca-Cola.

En beslutning blev derimod taget i Sydafrika, hvor højesteretten tirsdag fandt, at forbuddet mod dyrkning af cannabis til eget brug og kriminaliseringen af stoffet til privat brug stred mod forfatningen.

En dårlig dag for...

Flygtninge. Giv mig dine trætte, dine fattige, dine forhutlede masser, der længes efter at trække vejret i frihed. Sådan lyder de inspirerende ord fra digteren Emma Lazarus, der står på Frihedsgudinden i New York. Men tiden, hvor man bare kunne komme til USA for at skabe sin egen lykke, er for længst forbi, og nu har præsident Donald Trump lukket døren endnu mere i. Hans regering har besluttet, at supermagten næste år kun vil tage imod 30.000 flygtninge. Det er under en tredjedel af de omkring 100.000 flygtninge, som USA gennemsnitligt har accepteret siden 1980. Beslutningen kommer, efter at FN’s flygtningeorganisation i juni anslog, at der er over 68,5 millioner flygtninge i verden – mere end på noget andet tidspunkt siden Anden Verdenskrig.