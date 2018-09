En god dag for Karen Hækkerup - og en dårlig dag for advokaten i 'Sex and the City'

En god dag for...

Karen Hækkerup. Den tidligere socialdemokratiske minister smækker ikke med døren, når hun med udgangen af september forlader jobbet som direktør for Landbrug & Fødevarer efter fire år på posten. Det fastslog hun i går på TV 2 News.

Hendes overraskende exit skyldes derimod, at hun er bange for, at døren til det sidste børneværelse derhjemme smækker i, når yngste datter på 11 år bliver teenager, fortalte hun i News.

»Jeg har arbejdet solen sort i mange år, men nu vil jeg prioritere familien«, siger Karen Hækkerup, som tager sig en pause fra arbejdsmarkedet for at få tid til »at tage dykkercertifikat med min yngste datter, bage boller, spille 500 og yatzy og være derhjemme, når hun får fri fra skole. Det har jeg faktisk aldrig prøvet før«.

De kønspolitiske implikationer af den store beslutning havde Karen Hækkerup ikke lyst til at kommentere over for nyhedsstationen, men hun betragter sin pause som en forældreorlov og slår fast, at hun skal tilbage i job. Men absolut ikke tilbage i politik.

En dårlig dag for...

Cynthia Nixon. Den 52-årige skuespiller, som er mest kendt for sin rolle som advokaten Miranda Hobbes i tv-serien ’Sex and the City’ og de to film med samme navn, må se i øjnene, at hun ikke i denne omgang bliver guvernør i delstaten New York.

Den liberale aktivist blev i Demokraternes primærvalg slået af den nuværende guvernør, Andrew Cuomo, som ifølge Ritzau undervejs har kaldt Nixon for en naiv nybegynder og gjort grin med hendes arbejde som skuespiller.

The New York Times pointerede dog fredag, at skuespilleren i valgkampen har formået at trække Cuomo til venstre i flere spørgsmål, blandt andet med hensyn til legalisering af marihuana.

Teknisk set står Cynthia Nixon stadig på stemmesedlen til guvernørvalget 6. november, fordi hun er opstillet af det lille Working Families Party.

Hun ventes at trække sig, men ville i går ikke kommentere det. Måske må hun bare erkende, at det kan være svært at slå igennem i politik, når man slæber rundt på efternavnet Nixon. Hun skulle nok bare være stillet op som Miranda Hobbes.