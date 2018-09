En god dag for Christian Langballe - og en dårlig dag for landsholdets anfører

En god dag for...

Christian Langballe. Dansk Folkepartis indfødsretsordfører ser optimistisk på prisfastsættelsen, når gebyret for at søge om dansk statsborgerskab står til at blive tredoblet fra 1.200 kroner til 3.600 kroner.

Der vil således være mere administration forbundet med, at ansøgere om dansk statsborgerskab fremover skal deltage i en ceremoni, hvor de blandt andet skal give hånd til borgmesteren eller en repræsentant for kommunen, fremgår det af lovforslaget bag håndtryksceremonien.

»Når man ser på, at man får den her gave, som det danske statsborgerskab er, så synes jeg faktisk ikke, at det er dyrt«, siger Christian Langballe til Ritzau. 3.600 kroner for en håndtryksgave er vel ikke for meget i et land, hvor en kop kaffe på en café nemt kan koste 50 kroner.

En dårlig dag for...

Simon Kjær. Hvis man går og er lidt presset i hverdagen, er der en huskeregel fra lommepsykologien, som kan være til hjælp: Vær flink. Det kan rydde nogle unødige sten af vejen, hvis man nøjes med at tænke »idiot« og smiler stille og måske endda siger »pyt med det, min ven«.

Søndag aften fik landsholdets anfører, Simon Kjær, og holdkammeraterne afrundet en træls konfliktuge i dansk fodbold med en fin sejr over Wales.

Men der var ingen udstrakt hånd til det sammenrend af amatører, der stillede op for Danmark mod Slovakiet midt på ugen, da konflikten mellem DBU og landsholdet for alvor gik i hårdknude: »Vi kan ikke takke dem, for det var ikke vores side, de tog«.

Altså ikke noget stille smil til vikarlandsholdet og træner John Faxe Jensen, der som bekendt sendte Danmark mod EM-guld i 1992, da Simon Kjær var 3 år gammel.