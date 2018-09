En god dag for DBU's 'vikarer' og en dårlig dag for Carsten Linnemann, der havnede i barsk luksusfælde

En god dag for...

DBU er snublet over et guldæg, eller hvad det nu er, blinde høner gør. Det gik faktisk godt med kampen mellem Slovakiet og vikar/skruebrækker/helte-landsholdet (vælg navneord efter fodboldpolitisk anskuelse). Det var sjovt, og nu har DBU et koncept for de venskabskampe, der trods Nations League (vi ved heller ikke, hvad det er, red.) stadig skal spilles. Kampene skal køres som reality-tv, hvor folkekære ’Faxe’ hver gang udtager nye mennesker, der ikke er særlig gode til fodbold.

Det kunne være 23 medlemmer af Alternativet, eller en trup af mennesker, der er bange for åbne pladser. Så smugles de udvalgte ind i et fly og dumpes på et stadion, hvor modstandernes reaktion er en del af showet. Uefa vil pive lidt, men sige ja, når de opdager, at der er penge i skidtet.

Og en dårlig dag for...

Carsten Linnemann. Mennesker med dårlig økonomi har mange dårlige dage. Og nej, den her handler ikke om DBU og landsholdet. Vi dækkede sagen både på God og Dårlig Dag i går, nu trapper vi ud og nøjes med en note. Vi skal til at tale om virkelige problemer. Folkene bag TV3’s ’Luksusfælden’ har nemlig spurgt programmets egne eksperter, om de aldrig selv har dummet sig med penge. Det er der kommet en barsk historie ud af.

Carsten Linnemann begynder med at sige: »Nu sidder jeg og bliver lidt flov« og fortæller så, at han engang har købt en sofa på afbetaling. »Og æh, der skete det med den sofa, at jeg kun havde den ganske kort tid, for jeg sad ikke særlig godt i den«, fortæller Carsten, der ifølge BT er tydeligt pinligt berørt. Herfra skal lyde et: »Fy for pokker«.