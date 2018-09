En god dag for fisk i Utah - og en dårlig dag for Bono

En god dag for ...

Fisk i Utah. The Utah Division of Wildlife Resources har delt en video, der viser, hvordan styrelsen i dag kaster fisk ud i søer i bjergområder i den amerikanske delstat Utah, hvor reproduktionen af det vilde fiskeliv ikke sker af sig selv. Billederne viser, hvordan flyene, der flyver lavt over vandet, åbner bagsmækken og lader vand og op mod 35.000 små fisk falde ud.

Tidligere blev fiskene hældt i tomme mælketønder af blik og transporteret op til søerne på ladet af biler eller på hesteryg. En transportform, der var langt mere skadelig og stressende for de små vandelskere og tog noget længere tid. I dag overlever op mod 95 procent af de transporterede fisk, og The Utah Division of Wildlife formår at dele fisk rundt i over 200 søer i delstaten i det vestlige USA.

En dårlig dag for ...

Bono. Det er ofte med stor gevinst, at bands gør brug af lys, røg og fyrværkeri, når de optræder på de helt store scener rundtomkring i verden. Men lørdag aften måtte forsangeren i det irske rockband U2 afbryde bandets koncert i Mercedes-Benz Arena i Berlin efter en håndfuld numre.

Under sangen ’Red Flag Day’ mistede Bono stemmen og måtte forlade scenen. Sangerens stemme var ifølge flere fans, der var til koncerten, blevet så generet af røg fra røgmaskinerne på scenen, at han ikke kunne fortsætte.

I første omgang lød beskeden, at han ville vende tilbage, men koncerten endte med at blive aflyst. I et statement skriver bandet, at Bono havde været i god form, og at de ikke endnu ved, hvad der forårsagede, at han pludselig mistede stemmen.