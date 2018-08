En god dag for Eddie Murphy, der har held i sprøjten - og en dårlig dag for Troels Lund Poulsen, hvis skæve smil muligvis er stivnet en smule

En god dag for ...

Eddie Murphy. Hans valg af filmroller har måske nok til tider båret præg af manglende held i sprøjten. Det samme kan ikke siges om hans evne til at videreføre sin arvemasse. Tirsdag kunne den 57-årige komiker offentliggøre, at han til december skal være far for 10. gang, for hans kæreste, den australske model Paige Butcher, venter sig, skriver Ekstra Bladet. Sammen har de en datter født i 2016, og Murphy har derudover i de forgangne to årtier fået 8 børn med 4 andre kvinder. Før har familieforøgelse været en uvelkommen nyhed for Murphy.

I 2007 var det først efter en dna-test og en tur i retten, at komikeren vedkendte sig faderskab til en datter, som dengang var spæd. Denne gang er Murphy ifølge en pressemeddelelse glad for udsigten til at blive far igen. Til lykke.

En dårlig dag for ...

Troels Lund Poulsen. I sidste uge kritiserede Statsrevisorerne, at det offentlige er gået glip af milliarder af kroner, fordi Skats gældsinddrivelse har været for dårlig. Det sker, kort efter at manglende kontrol af svindel med udbytteskat har ført til et tab på mindst 12 milliarder kroner. En sløj stime for Skat, men også en dårlig dag for Troels Lund Poulsen (V), viser det sig nu.

Et klip fra ’Debatten’ anno 2010 blev i går delt hundredvis af gange på Facebook. I klippet ses daværende skatteminister Lund Poulsen, som påpeger, at antallet af ansatte i Skatteministeriet på få år er dalet fra 10.000 til 7.500. »... det viser jo faktisk, at det kan lade sig gøre at effektivisere og samtidig opkræve skat«, siger Troels Lund Poulsen med et skævt smil. Et smil, som muligvis er lettere stivnet nu.