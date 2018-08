En god dag for amatørarkæolog, der fandt unik guldmønt- og dårlig dag for Claus Hjort, der beskyldes for vildledning

FOR ABONNENTER

Amatørarkæolog. Det var på en mark i sydvestjyske Gørding, at Jean Stokholm fandt denne guldmønt. Da han kom hjem, lagde han et billede af den op på facebookgruppen Detektor Danmark for folk, der går med detektorer. Overinspektør Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer, så også opslaget med mønten, der er på størrelse med en 20’er og bærer arabiske skrifttegn og et kristent kors, og så gik et større arkæologisk arbejde ellers i gang.