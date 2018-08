En god dag for Brian Nielsen - og en dårlig dag for Dave Asprey

En god dag for ...

Brian Nielsen, 53 år, der er blevet optaget i Dansk Professionelt Bokse-Forbunds Hall of Fame. En af de mest populære danske boksere nogensinde, kendt som ’SuperBrian’ fra Korsør, der altid gav interviews i sponsortøj fra Citylåse (se foto).

Mange husker, hvordan han, efter at have vundet OL-bronze i Barcelona i 1992, godmodigt klaskede sin overmand, Roberto Balado, i numsen. Hans signaturmoves var vrikkende hofter og handsker hævet til sejr. Tilsat nogle kilo for meget på sidebenene gjorde det ham til en fest i enhver ring.

Trods en start som overvægtig og undertippet i sin lokale klub fik han fra 1992 og frem til 2001 en imponerende række profkampe med kun to nederlag, det ene var til Mike Tyson. Og så lad os bare gå let hen over hans comeback i 2011, da det her jo skulle være en god dag.

En dårlig dag for ...

Dave Asprey, 44-årig amerikaner bag bulletproof coffee, der ud over kaffe består af lige dele kokosolie og usaltet smør, må have fået sin fede morgendrik galt i halsen, da professor Karin Michels fra Harvard Universitet i Guardian kaldte hans såkaldte ’smart oil’ for »det værste, man kan spise«.

Kokosolien indeholder nemlig over 80 procent mættet fedt, langt over de 50 procent, der er i smør.

Dave Asprey, der lever af at sælge kosttilskud, blev inspireret til sin drik, da han så lokale i Tibet klare en hel dag på bjergsiderne kun på en kop yakoksemælk. Bulletproof skulle så have de samme egenskaber, som nu er blevet skudt ned af professoren fra Harvard.

Også ærgerligt for de tatoverede crossfittere, der ellers brugte den perlende drik som en basal del af kostpyramiden.