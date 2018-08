En god dag for Kina og en dårlig dag for Madonna, der holdt en egocentreret mindetale til Aretha Franklin Politiken kårer hver dag, hvem der har haft en god dag - og hvem der har haft en dårlig dag.

En god dag for...

Kina. Kinas årtier lange kamp for at få magten over Taiwan kom et lille skridt nærmere i går. Øriget har været de facto selvstændigt siden 1949, men det kommunistiske Kina har aldrig anerkendt Taiwan som sådan og presser omverden til at droppe de diplomatiske forbindelser.

I går lykkedes det at overtale El Salvador til at droppe anerkendelsen af Taiwan, der dermed er nede på, at blot 17 lande i verden officielt anerkender dem som selvstændig stat.

Kina takkede straks El Salvador. »Jeg er sikker på, at befolkningen i El Salvador vil føle varmen og venskabet fra Kina«, sagde den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi. Præcis den varme og det venskab, Taiwan kæmper for at undgå.

Og en dårlig dag for...

Madonna.Det kan godt være, at Madonna er den mest succesrige og bedst indtjenende kvindelige musiker nogensinde, men hendes mindetale til Aretha Franklin var ikke en triumf. Madonna havde fået æren af at tale fem minutter for Franklin til MTV’s prisfest New York mandag.

Men fremfor at fokusere på den afdøde sanger brugte Madonna det meste af tiden til at tale om sig selv. I den korte tale fandt den 60-årige superstjerne tid til at tale om sit eget gennembrud, og hvordan to franske producenter ikke tog hende alvorligt og ikke svarede hende i ugevis, efter at hun sang en af Franklins sange til sin audition. Den egocentrerede tale fik mange på Twitter til at rase mod Madonna og opfordre organisatorerne til at undskylde offentligt.