En god dag for Lee Keum-seom - og en dårlig dag for EU-tilhængere

En god dag for ...

Lee Keum-seom. Den 92-årige sydkoreanske kvinde Lee Keum-seom kunne ikke holde tårerne tilbage, da hun genså sin søn. Med god grund. Hun havde ikke set ham i 68 år. De blev adskilt under Korea-krigen. Sønnen, Sang Chol, er i dag 71 år og har været i Nordkorea siden 1950.

Lee Keum-seum var en af de 93 heldige sydkoreanere, der fik tilladelse til at rejse til Nordkorea for at mødes med familiemedlemmer i det lukkede land.

De fleste havde ikke set deres familiemedlemmer siden Koreakrigen. Mere end 57.000 sydkoreanere ansøgte om at få lov.

Inden mødet var Lee Keum-seom usikker på, hvordan det ville være at se sønnen efter så mange år. »Hvad skal jeg spørge ham om?«, sagde hun ifølge CNN. Men de kastede sig i armene på hinanden, da de mødtes.

En dårlig dag for ...

EU-tilhængere. Det har været barske tider for EU-tilhængerne i Storbritannien, siden landet ved en folkeafstemning i 2016 besluttede at melde sig ud af EU.

Siden har EU-fans klynget sig til håbet om at få lavet en samarbejdsaftale, så landet ikke brat falder ud af EU næste forår. Det er også den model, Storbritanniens premierminister, Theresa May, nu lægger op til.

Men for sande EU-skeptikere er det fup og svindel. Nu har en af de mest kendte modstandere, Nigel Farage, erklæret, at han indleder en ny kampagne. Under sloganet ’Leave Means Leave’ vil Farage køre landet tyndt for at modarbejde Mays moderate planer.

At det meste af det, Farage og de andre EU-modstandere sagde op til folkeafstemningen, var løgn og latin, er måske også ved at være glemt.