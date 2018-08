En god dag for Messi og en dårlig dag for Palæstina, der får sin post forsinket af Israel

En god dag for...

Messi. Barcelona har som den anden klub i La Ligas historie scoret 6.000 mål. Det er kun overgået af Real Madrid med 6.041 mål. Tillykke med det!

Mål nummer 5.000 blev sat ind af Lionel Messi tilbage i 2009. Det virkelig vilde er, at Messi ligeledes scorede mål nummer 6.000. Det skete lørdag, hvor han scorede 2 mål, det ene på direkte frispark, i 3-0-sejren over Alaves. Historisk.

Den lille argentiner har lod i 463 af de 1.000 mål, der tog klubben fra 5.000 til 6.000. 338 af de mål scorede han selv, 125 var assists. I alt har han scoret 385 mål i La Liga – 6,4 procent af Barcelonas mål i La Liga.

Det første Barcelona-mål i ligaen blev scoret af Manuel Parera i 12. februar 1929 i en udekamp mod Racing Santander.

En dårlig dag for...

Palæstina. 8 års gammel post er, hvad postarbejderne i Jericho på Vestbredden nu må igennem, fordi Israel har holdt posten tilbage. Det drejer sig om tonsvis af breve, pakker og sågar en kørestol, skriver AP.

Ifølge palæstinenserne har Israel brudt en aftale fra 2008 om at sende og modtage post gennem Jordan. Posten kom ganske vist gennem Jordan, men Israel tillod ikke, at den kom ind i Palæstina, hvilket har forårsaget en enorm mængde af forsinket post. Ifølge de israelske myndigheder er frigivelsen af de 10,5 tons post »en gestus«, efter at parterne har fundet en fælles forståelse af postrestancen. Den forsinkede post er bare et eksempel på, at mange aspekter af hverdagslivet i Palæstina holdes i stramme tøjler af Israel.