En god dag for DBU - og en dårlig dag for homohadende kvaksalvere

En god dag for ...

Dansk Boldspil Union (DBU) arbejder for at bekæmpe homofobi i fodbold. Flere stjerner fra både kvinde- og herrelandsholdet optræder i kampagner med regnbuemalede kinder, og DBU er med ved Copenhagen Pride i denne uge. Forbundet deltager i debatter og er i dag medarrangør af en fodboldturnering.

I fodboldverdenen er det stadig udbredt med homofobiske tilråb fra tribunerne, og på herresiden er erklæret homoseksuelle spillere lige så sjældne som det nordlige hvide næsehorn. Derfor er det al ære værd, at DBU sætter fokus på homofobi i dansk fodbold. Måske forbundet næste år kunne lade idealismen spille ind på valget af destination for ligalandsholdets træningslejr. I januar faldt valget på De Forenede Arabiske Emirater, hvor homoseksualitet kan give dødsstraf.

En dårlig dag for ...

Homohadende kvaksalvere, der forsøger at overbevise homoseksuelle og transseksuelle om, at de skal ’omvendes’ til heteroseksualitet, møder modstand i en række lande. Nyhedsbureauet Reuters kunne onsdag fortælle, at myndighederne i Storbritannien, Australien og New Zealand overvejer at indføre lovgivning mod såkaldt omvendelsesterapi. Ikke desto mindre oplever homoseksuelle og transseksuelle i størstedelen af verdens lande stadig at modtage pseudovidenskabelige tilbud om terapi.

Man kan diskutere, om forbud er vejen frem, eller om ytringsfrihed også på dette punkt er at foretrække. I så fald kunne man jo tilbyde de religiøse personer – for det er ofte dem, som forsøger at omvende homoseksuelle – forløb med omvendelsesterapi mod religiøs idioti.