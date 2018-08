En god dag for grillejere og en dårlig dag for public diplomacy

En god dag for...

Grillejere. I alt 58 tørkedage i 2018 er afløst af så tilpas meget nedbør, at afbrændingsforbuddet nu er afblæst i 82 kommuner. Konstruktive nyheder for landets mange grillejere og andre hyggepyromaner, der ulideligt længe har måttet dy sig. Salget af grillkul i detailhandlen er halveret siden sidste år, men nu er det altså bare med at fyre den af og op. Med omtanke. Få timer efter ophævelsen af forbuddet blev brandvæsnet kaldt ud til en mand i Svendborg, der fejrede friheden med et flammende bål. Ifølge Fyns Amts Avis var det en erhvervsdrivende, der brændte affald af – paller, krydsfinerplader og plastik. »Vi slukkede det med det samme, da det var ret tæt på en skov. Og desuden må han ikke brænde affald af, når han er erhvervsdrivende«, siger indsatsleder Lars Jeppesen til avisen.

En dårlig dag for...

Public diplomacy. Der er intet som en ydre fjende, der kan samle danskerne. Fox Business-vært Trish Regans sammenligning af Danmark med Venezuela har fået tusindvis af danskere op i det rød-hvide felt på Twitter og Facebook. Finansministeren, ambassadører, direktører, offentlige chefer, tv-avis-værter og kulturpersonligheder; alle som én råber de fake news efter Fox News.

Public diplomacy er en værktøjskasse, som staten griber fat i, når Danmarks image er i fare, men denne gang går en forurettet folkehær selv i brechen. En mere velovervejet strategi var måske at tie bette Trish ihjel. Hver kommentar og deling genererer ny opmærksomhed, og Fox-indslaget er nu blevet eksponeret for millioner i stedet for at lide en fortjent druknedød på de sociale medier.