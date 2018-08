En god dag for Sharice Davids, der kan blive den første indianske kvinde i Repræsentanternes Hus - og en dårlig for Suzukis topchef

FOR ABONNENTER

Sharice Davids. Den 38-årige advokat har netop vundet demokraternes primærvalg i en valgkreds i Kansas, hvor konkurrencen var benhård. Nu har hun mulighed for at skrive politisk historie. Hvis hun ved midtvejsvalget i november besejrer sin republikanske modstander, bliver hun den første indianske – altså tilhørende den oprindelige amerikanske befolkning – kvinde, der vælges ind i Repræsentanternes Hus i Washington D.C. Hun er i øvrigt også lesbisk, og hun kan dermed også blive den første åbent homoseksuelle politiker fra Kansas, der vælges til Kongressen. Indtil videre har 2018 været noget af et gennembrudsår for kvinder i amerikansk politik. Især blandt demokraterne har kvinder vundet opsigtvækkende sejre ved primærvalg i en række delstater.