En god dag for Kim Jong-un - og en dårlig dag for Donald Trump, der bliver kaldt fuldblodsracist

En god dag for Kim Jong-un

Nordkoreas leder har droppet sin spartanske tøjstil og er sprunget ud som laps. Hidtil har man stort set kun set ham iført det evindelige Mao-jakkesæt, men i denne uge har nordkoreanske medier vist fotos af ham, hvor han nærmest ligner en stilbevidst dandy. Under et besøg på en fiskefabrik viser han sig således frem i afslappet, men klassisk sommertøj: bredskygget stråhat, hvid T-shirt med åben hals og grå bukser.

Det sommerlige outfit kan skyldes, at Nordkorea for tiden er ramt af en fæl hedebølge, men er måske også udtryk for Kim Jong-uns voksende selvtillid, efter at han for nylig holdt et hjerteligt møde med sin gamle fjende, USA’s præsident Donald Trump, og indgik en aftale med ham om gøre Den Koreanske Halvø atomvåbenfri. Det spekulerer flere vestlige medier i.

Men hvem ved? Måske drømmer diktatoren i virkeligheden om at blive tilbudt en rolle i TV 2’s dramaserie ’Badehotellet’, eventuelt som afløser for Bjarne Henriksen, hvis figur, tobaksfabrikant Otto Frigh, døde i seneste afsnit af serien?

En dårlig dag for Donald Trump

Donald Trump. I modsætning til Kim Jong-un har præsident Trump omfattende tv-erfaring. Trump var nemlig i 11 år vært for reality-serien ’The Apprentice’. Det var med til at gøre ham til et kendt ansigt, før han gik ind i politik. Men tv-karrieren har også givet Trump lig i lasten. I næste uge udsender en tidligere deltager i ’The Apprentice’ en erindringsbog, hvor hun beskriver Trump som fuldblodsracist.

Omarosa Manigault Newman var tæt på Trump, og efter valget blev hun kommunikationschef i Det Hvide Hus. Hun mistede siden posten, og det har fået Trump-støtter til at så tvivl om hendes motiver. Men hun fastholder, at der blandt andet findes fraklip fra ’The Apprentice’, hvor Trump slynger om sig med racistiske skældsord.

Om sin exit fra Det Hvide Hus skriver hun i bogen: »Det gik omsider op for mig, at det menneske, jeg troede, jeg havde kendt så længe, virkelig var racist. Det var ikke bare hans sprog og brugen af ’n-ordet’, det var værre – det var sådan, han tænkte om mig og andre sorte amerikanere«.