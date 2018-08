En god dag for Venstre - og en dårlig dag for hvepseangste, der har forskanset sig forgæves

FOR ABONNENTER

Venstre. Partiet har haft en stærk dag. Mange tror, at politikerne er på en meget lang sommerferie, men to af partiets profiler har serveret store ideer: Jørgen Winther mener, at kommunen skal give unge i konfirmationsalderen en gave på 22.000 kroner, hvis de ikke vejer for meget. Winther siger, at det nok vil få en 13-årig dreng vil at drikke mindre saftevand og spille mere tennis. Og partifællen Marcus Knuth overvejer at skrue op for straffen, hvis man overtræder burk... øh, maskeringsforbuddet. Når en udlænding tilbyder at betale burkakvinders bøde, så kunne man jo putte dem i fængsel.