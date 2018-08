En god dag for alger ─ og en dårlig dag for niqabens forkæmper

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

En god dag for...

Algearten Noctiluca scintillans. Hvis man er heldig, har man måske oplevet morild – et naturfænomen, hvor alger lyser eller glimter i vandet – under sydlige himmelstrøg.

De færreste har formentlig set morild i Danmark, men de senste dage har det været muligt at opleve det særegne syn ved Roskilde Fjord og i Øresund ud for Kronborg Slot.

Lektor Søren Laurentius Nielsen, der forsker i alger på Institut for naturvidenskab og Miljø ved Roskilde Universitet, fortæller til Berlingske, at det i vores del af verden er algearten Noctiluca scintillans, som fører til morild.

Det er et sjældent syn med morild i Danmark. Fænomenet opstår, når koncentrationen af algerne er stor. Desuden skal det gerne være vindstille, så algerne ikke spredes, og vandet skal være 18-20 grader varmt.

En dårlig dag for...

Rachid Nekkaz er en fransk-algerisk rigmand, der beskriver sig selv som sekulær muslim og modstander af niqab.

Rachid Nekkaz mener dog ikke, at staten skal bestemme, hvordan kvinder går klædt, og han har derfor tilbudt at betale bøderne for alle de burka- eller niqabklædte kvinder i Danmark, som måtte blive ramt af det nyligt vedtagne tildækningsforbud.

Det har vakt vrede på Christiansborg, hvor flere politikere mener, at rigmanden dermed underløber en demokratisk vedtaget lov.

I Jyllands-Posten vurderer flere juridiske eksperter, at det vil være strafbart, hvis Rachid Nekkaz gør alvor af løftet om at betale alle bøder. Det kan nemlig være en overtrædelse af straffelovens §23, der forbyder medvirken til kriminalitet, vurderer eksperterne.