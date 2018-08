En god dag for AGF - og en dårlig dag for myrerne

En god dag for...

AGF. Enhver fodboldklub med respekt for sig selv skaber lækre, velproducerede promovideoer fulde af patos. Men AGF har fået Canal 9 til at gøre arbejdet for sig.

Kort før den egentlige kirketid, AGF’s kamp mod FCK søndag eftermiddag, udkommer første afsnit af dokumentarserien ’Mellem håb og håbløshed’, hvor Canal 9 følger cheftræner David Nielsen og resten af AGF.

I de første par minutter af programmet prædikes der i Skt. Lukas Kirke hen over tonerne af ’I troede, vi var døde og borte’. Gåsehudsgaranti »hvis du har bare den mindste sympati for AGF«, skriver Århus Stiftstidende. Koret synger rigtig nok smukt. Og man kan i hvert fald ikke beskylde producenterne for at være nærige med virkemidlerne. Præsten siger: »Man svigtede ikke klubben, som Gud aldrig ville svigte menneskene.«

En dårlig dag for...

Myrerne. De er kendt for deres flid, men arbejdet synes ikke helt retfærdigt fordelt: Et nyt studie fra universitetet Georgia Tech viser, at 70 procent af myrerne foretager sig stort set ingenting, når det kommer til at grave tunneler. Forskerne bag studiet, som er omtalt i The New York Times, konkluderer, at 30 procent af myrerne foretager 70 procent af gravearbejdet.

Selv om det kan lyde uretfærdigt, er det klogt: Når de graver en tunnel, risikerer arbejdet at gå i stå på grund af trafikpropper, når de skal ind og ud. Derfor giver det mening, at et mindretal af hårdtarbejdende myrer klør på.

Men der er ikke megen trøst at hente, hvis arbejdsbyrden fordeles på samme måde på dit arbejde, medmindre du arbejder med at grave tunneler. Hvis alle har en mobiltelefon, en computer og en arbejdsplads, kan de sådan set bare arbejde hele tiden. I et køkken gælder reglen dog også. Heraf udtrykket for mange kokke.