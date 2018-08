En god dag for amerikanske topchefer - og en dårlig dag for paven

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Amerikanske topchefer. Det er normalt, at chefer tjener mere end deres medarbejdere, men I USA er forskellene ekstremt store. En ny rapport fra tænketanken Economic Policy Institute viser, at de øverste chefer for USA’s 350 største selskaber i gennemsnit får 312 gange mere i løn end deres ansatte.