En god dag for fitnessfolket - og en dårlig dag for nøgen og censureret dansk sangerinde

Fitnessfolket. I Norge er fitnesskæden Sats så stor, at folk i ramme alvor taler om at ’satse’ i stedet for at træne. Sats har nu købt Fitnessdk af Parken, og det er ifølge direktøren, Jakob Hansen, rigtig godt for de 110.000 medlemmer, da der nu vil der blive satset (bemærket ordspillet) på bedre trænere og nye træningskoncepter.